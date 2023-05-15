Konya'da AK Parti 9, MHP ve CHP 2'şer, İYİ Parti ile YRP 1'er vekil çıkardı



KONYA, (DHA)KONYA'da 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre; AK Parti 9, MHP 2, CHP 2, İYİ Parti 1, Yeniden Refah Partisi ise 1 milletvekilliği kazandı. Bu seçimlerde AK Parti 1 milletvekilliği kaybederken, MHP, CHP ve İYİ Parti, vekil sayısını korudu. CHP listesinden Gelecek Parti'li Hasan Ekici de Meclis'e girdi.

Seçmen sayısı 1 milyon 630 bin 438 bin olan Konya'da, 1 milyon 453 bin 857 kişi oy kullandı. İl Seçim Kurulu'nun resmi olmayan kesin sonuçlarına göre; AK Parti 680 bin 537, MHP 204 bin 156, CHP 188 bin 912, İYİ Parti 125 bin 128, Yeniden Refah Partisi 73 bin 724 oy aldı. Buna göre; AK Parti'den Tahir Akyürek, Orhan Erdem, Selman Özboyacı, Meryem Göka, Abdullah Ağralı, Mehmet Baykan, Ziya Altunyaldız, Latif Selvi, Mustafa Hakan Özer, MHP'den Mustafa Kalaycı, Konur Alp Koçak, CHP'den Barış Bektaş, Hasan Ekici, İYİ Parti'den Ünal Karaman ve Yeniden Refah Partisi'nden Ali Yüksel milletvekili seçildi. Cumhur İttifakı 958 bin 471, Millet İttifakı 314 bin 040 oy aldı. 2018 seçimlerde AK Parti 10, MHP 2, CHP 1'i SP kontenjanı olmak üzere 2, İYİ Parti de 1 milletvekili çıkarmıştı. Bu seçimlerde AK Parti 1 milletvekili kaybederken, MHP, CHP ve İYİ Parti, vekil sayısını korudu. CHP listesinden giren Gelecek Parti'li Hasan Ekici de Meclis'e girdi.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ TAHİR AKYÜREK

1959 tarihinde Derebucak'ta doğan Akyürek, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Kamu avukatı ve serbest avukat olarak çalıştı. 2004-2018 yılları arasında Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. 27'nci dönem AK Parti Konya Milletvekili olan Akyürek, evli ve 3 çocuk babası. AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ORHAN ERDEM

1963 yılında Akşehir'de doğan Orhan Erdem, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. 1986-2002 tarihleri arasında turizm, otomotiv ve tarımsal üretim konularında hizmet veren bir aile şirketinin yöneticisi olan Erdem, 2001 yılında Akşehir Kurucu İlçe Başkanlığı'nın ardından 22, 23 ve 27'nci dönem AK Parti Konya milletvekili görevlerinde bulundu. Erdem, evli ve 3 kız çocuk babası.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ SELMAN ÖZBOYACI

1989 yılında Konya'da doğan Özboyacı, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. 27'nci dönem AK Parti milletvekili olan Özboyacı, evli ve 2 çocuk babası.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ MERYEM GÖKA

1963 yılında Almanya'da dünyaya gelen Meryem Göka, 1987 yılında ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü'nden mezun oldu. AK Parti Genel Başkanlığı'nın çeşitli kademelerinde görev yapan Göka, evli ve 3 çocuk annesi.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ABDULLAH AĞRALI

1969 yılında Konya'da doğan Abdullah Ağralı, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Kamu kuruluşlarında hekimlik yaptı ve çeşitli görevlerde bulundu. 25, 26 ve 27'nci dönemde Konya milletvekili seçildi. Ağralı, evli ve 4 çocuk babası.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ MEHMET BAYKAN

1964 yılında Konya'da doğan Mehmet Baykan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi´nden mezun oldu. Konya Futbol İl Temsilciliği, Konya ASKF Başkanlığı ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Genel Başkanlığı yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda çeşitli dönemlerde görevler üstlenen ve Spor Genel Müdürlüğü yapan Baykan, evli ve 2 çocuk babası.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ZİYA ALTUNYALDIZ

1963 yılında Bozkır'da doğan Altunyaldız, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. ABD'de West Coast Üniversitesi'nde Uluslararası İşletme İdaresi alanında yüksek lisans yaptı. İngiltere'de Londra Metropolitan Üniversitesi'nde Uluslararası Karşılaştırmalı Ticaret Hukuku alanında diploma sonrası programı tamamladı. 25, 26 ve 27. dönemde Konya milletvekili seçildi. Altunyaldız, evli ve 2 çocuk babası.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LATİF SELVİ

1964 yılında Konya'da doğan Latif Selvi, Konya İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. 2015 yılında gerçekleşen 5'inci Genel Kurul ile Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreterliği'ne seçildi.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA HAKAN ÖZER

1973 yılında Konya'da doğan Özer, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü'nden mezun oldu. 2001 yılından itibaren aile şirketi olan sanayi tıbbi gaz firmasında yöneticilik yapmakta. AK Parti Selçuklu İlçe Başkanlığı görevini yürüten Özer, evli ve 3 çocuk babasıdır.

MHP MİLLETVEKİLİ MUSTAFA KALAYCI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, 7 Ağustos 1960'ta Konya'da doğdu. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nü bitirdi. 23, 24, 25, 26 ve 27'nci dönemde Konya milletvekilliği yaptı. Kalaycı, evli ve 2 çocuk babası.

MHP MİLLETVEKİLİ KONUR ALP KOÇAK

20 Haziran 1983'te Karaman'da dünyaya geldi. 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü'nden mezun oldu. 2009 yılında TBMM'de yasama uzmanı olarak kamu hizmetine başladı. 20192023 yıllarında TBMM ve Dış İlişkiler Protokol Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Evli ve bir çocuk babası.

CHP MİLLETVEKİLİ BARIŞ BEKTAŞ 1976 yılında Seydişehir'de doğdu. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 2002 yılında Konya Barosu'na kayıtlı serbest avukat olarak çalışmaya başladı. 13 Ocak 2018'de yapılan Olağan İl Kongresi'nde CHP İl Başkanlığı'na seçildi. Evli ve 3 çocuk babası.

CHP MİLLETVEKİLİ HASAN EKİCİ

Hasan Ekici, 1974 yılında Seydişehir ilçesi Tepecik köyünde doğdu. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. Çeşitli kamu görevlerinin ardından yeminli mali müşavirlik yapan Ekici, 8 Ocak 2020'de Gelecek Partisi Konya Kurucu İl Başkanı olarak atandı. Evli ve 4 çocuk babası.

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ÜNAL KARAMAN

1966 yılında Konya'da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. MKE Ankaragücü, Adana Demirspor, Şanlıurfaspor, Karabükspor, Trabzonspor, Rizespor, Göztepe'de teknik direktörlük yaptı. Evli ve 3 çocuk babası.

YENİDEN REFAR PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ALİ YÜKSEL

1949 yılında Antalya'da doğdu. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. Yeniden Refah Partisi kurucularından ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan Ali Yüksel, evli ve 8 çocuk babası. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya DHA

2023-05-15 16:19:47



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