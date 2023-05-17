CHP'li Bektaş: Konya'daki oyumuzu yüzde 54 artırdık



Hasan DÖNMEZ/ KONYA, (DHA)KONYA'da, CHP'den, resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçilen Barış Bektaş, "2018'de yurt dışı dahil 130 bin oyumuz vardı. Şimdi bu rakam 200 bin oldu. Yüzde 54 civarında, oransal olarak da 9,4'ten 13,8'e yüzde 45 civarında oransal artış söz konusu. Takdirlerinize sunuyorum. Türkiye'nin hiçbir yerinde yakalanmayan bir oran" dedi.

14 Mayıs'ta yapılan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'den 1'inci sıradan seçilen Barış Bektaş, partisinin il teşkilatında basın toplantısı düzenledi. Seçimleri değerlendiren Bektaş, "Rakamları gördünüz. Yeni vekil çıkartan bir parti dışında oy varlığını hem yüzde, hem de oy sayısı itibarıyla açık ara en çok arttıran parti olduk. Bunda da sırası ne olursa olsun, sahadan 1 gün bile ayrı durmayan adaylarımızın büyük katkısı var" dedi.

'CHP, KONYA'DAKİ OYUNU YÜZDE 54 ARTIRDI'

CHP'nin Konya'daki oyunun arttığını rakamlarla açıklayan Bektaş, şunları söyledi:

"Biz vaatlerimizi anlatmakta belki normal koşullarda daha başarılı olabilecekken, milli duygularımızın, ortak değerlerimizin, kutsal din duygularımızın bir set gibi bize kurgulandığını, önümüze çıkarıldığını gördük. Böyle bir anti propagandaya rağmen güzel bir süreç yürüttük. 2018'de yurt dışı dahil 130 bin oyumuz vardı. Şimdi bu rakam 200 bin oldu. Yüzde 54 civarında, oransal olarak da 9,4'ten 13,8'e yüzde 45 civarında oransal olarak da bir artış söz konusu. Bunu takdirlerinize sunuyorum. Türkiye'nin hiçbir yerinde yakalanmayan bir oran. Bu nedenle Konyalılara özellikle teşekkür ediyorum."

'15 BİN OY DAHA ALSAK 3'ÜNCÜ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK ORANA ULAŞTIK'

Konya'da partisinin başarılı olduğunu belirten Bektaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"15 bin daha oy alsak biz 3'üncü milletvekili çıkaracak orana ulaşmışız. Düşük oylarla yüksek milletvekili çıkaran bir sistem içerisinde yine 2 milletvekilliğini koruduğumuz gibi, üçüncü milletvekilliğine çok yaklaştık. Bu noktada başarı diyorum. Diğer illerde bu yüzden kıyaslanmayı talep ediyorum. Bir milletvekili çıkarmış bir parti dışında, oyunu arttırmış tek partiyiz." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ

2023-05-17 15:43:42



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