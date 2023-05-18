Kadir Şeker'in 10 yıl 10 ay hapis cezası onandı (2)



`MEŞRU MÜDAFAA ŞARTLARI GERÇEKLEŞMEDİ´

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi´nin, Kadir Şeker'e verilen 10 yıl 10 aylık hapis cezasını onamasının gerekçesinde, Şeker'in yurttaşlık bilinciyle Özgür Duran'ı uyarmak için yanlarına gittiği belirtildi. Olayda meşru müdafaa olmadığı ifade edelin gerekçede şöyle denildi:

"Meşru savunmaya yönelik değerlendirme; somut olayda, sanığın başından beri maktule yönelik haksız bir davranışının bulunmadığı, aksine sadece yurttaşlık bilinciyle tanımadığı bir kadına bağırılıp küfür edilmesi ve kadının da ağlaması nedeniyle iyi niyetli olarak maktulü uyarmak için yanlarına gittikten sonra maktul tarafından sürekli sanığa küfür edilmesi ve sonrasında da darp edilip boğazının sıkılması üzerine sanığın bu haksız saldırı nedeniyle kendisini savunma hakkı doğmuştur. 'Gerçekleştirilen savunmanın maruz kalınan tecavüzü def edecek biçimde olması', yani 'Saldırı ile savunma arasında oran bulunması' şartı gerçekleşmediğinden meşru savunmanın şartlarının oluşmadığı, başka bir anlatımla savunma ile saldırı arasındaki denge savunma tartışmasız bir şekilde sanık lehine bozulmuş olup, dolayısıyla da ölçülülük ya da orantılılık ilkesi ihlal edilmiş ve meşru müdafaa şartlarının gerçekleşmediği kabul edilmiştir."

VERİLEN HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGUN BULUNDU

Gerekçede, ayrıca haksız tahrik indirimine yönelik yapılan açıklamada, ''Kadir Şeker'in öldürme fiilini Özgür Duran'dan kaynaklanan ve olay yerinden uzaklaşmaktayken kendisine yönelen tehdit, hakaret sözleriyle maktulün üzerine yürüyerek tekme-tokat vurması, boğazını sıkarak basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralaması üzerine gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı, ayrıca Kadir Şeker'e yönelen ve haksız tahrik oluşturan eylemlerin niteliği ve ulaştığı boyut dikkate alındığında belirlenen indirim oranının isabetli olduğu anlaşıldığından, alınan temyiz sebebinin incelenmesinde hukuka aykırılık bulunmamıştır' denildi.

Özgür Duran'ın babası Cengiz Duran, annesi Mübeyyen Güner ve kardeşi Niyazi Remzi Duran'ın avukatlarının haksız tahrik indirimlerinin fazla uygulandığının itirazına ise ''Dosya içeriğinden varlığı anlaşılan, maktulden sanığa yönelen haksız tahrik oluşturan eylemlerin niteliği ve ulaştığı boyut dikkate alındığında belirlenen indirim oranının isabetli olduğu anlaşıldığından, anılan temyiz sebebinin incelenmesinde hukuku aykırılık bulunmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Gerekçede, incelemeler sonucunda verilen cezada aykırılık görülmediğinden oy çokluğu ile 'Temyiz istemlerinin esastan reddine, hükmün onanmasına' karar verildiği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-05-18 13:40:18



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