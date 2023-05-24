Bu ülkede kızlar evlenmek için zorla şişmanlatılıyor

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), (DHA)KONYA´nın Karapınar ilçesinde karşı şeride geçip TIR´a çarpan otomobilin sürücüsü Engin Öğütlü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında KarapınarEreğli kara yolu Meke Krater Gölü kavşağında meydana geldi. Ereğli istikametinden Karapınar yönüne giden Engin Öğütlü´nün kullandığı 42 K 7246 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle karşı şeride geçerek Mustafa D. (40) yönetimindeki 33 AKA 183 plakalı TIR´a çarpıp takla attı. Kazada otomobilin sürücüsü Engin Öğütlü hayatını kaybetti. Öğütlü´nün cenazesi Karapınar Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Karapınar Mehmet OKUYUCU

2023-05-24 17:30:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.