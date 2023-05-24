Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), (DHA)KONYA´nın Karapınar ilçesinde karşı şeride geçip TIR´a çarpan otomobilin sürücüsü Engin Öğütlü hayatını kaybetti.
Kaza, saat 14.00 sıralarında KarapınarEreğli kara yolu Meke Krater Gölü kavşağında meydana geldi. Ereğli istikametinden Karapınar yönüne giden Engin Öğütlü´nün kullandığı 42 K 7246 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle karşı şeride geçerek Mustafa D. (40) yönetimindeki 33 AKA 183 plakalı TIR´a çarpıp takla attı. Kazada otomobilin sürücüsü Engin Öğütlü hayatını kaybetti. Öğütlü´nün cenazesi Karapınar Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Karapınar Mehmet OKUYUCU
2023-05-24 17:30:09
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