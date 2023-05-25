Yolcu otobüsü, yol temizleme aracına çarptı: 2 ölü, 14 yaralı (2)

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Konya´nın Seydişehir ilçesinde, yolcu otobüsünün Karayolları'na ait yol temizleme aracına arkadan çarpması sonucu otobüs şoförü Halil İbrahim Çizmeci´nin yaşamını yitirdiği kazada, yaralı yolculardan Aniş Yılmaz da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. 14 yaralının tedavisi ise sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN

2023-05-25 22:36:04



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