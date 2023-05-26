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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış: Savunma sanayi ihracatında Konya, 135 milyon dolarla 4'üncü sırada

DHA

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış: Savunma sanayi ihracatında Konya, 135 milyon dolarla 4'üncü sırada


İsmail AKKAYA-Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Mustafa Akış, savunma sanayi ihracatında son dönemlerde Konya'nın önemli yeri olduğunu belirterek, "Bugün Türkiye'de savunma sanayi ihracatında, 135 milyon dolarla Konya, 4'üncü sırada yer alıyor. Bunun 130 milyon dolara yakın bir bölümü de Beyşehir'in Huğlu ve Üzümlü mahallelerinde gerçekleştiriliyor. Bu sektörde Türkiye'de istihdam olan 35 bin civarında kişi var. Bunun 13 bin 500'ü bu yörede istihdam ediliyor" dedi.
Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı, eskiden belde olan Huğlu ve komşusu Üzümlü mahallelerindeki silah üretimi 1914'lü yıllara dayanıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda orduda silahların onarımından sorumlu olan Mustafa Çavuş, memleketi Huğlu'ya döndükten sonra silah tamiri yapmaya başlıyor. O dönemlerde kağnı, demircilik ve inşaat işçiliğiyle uğraşan Huğlu halkından bazısı, örnek aldıkları Mustafa Çavuş'tan silah tamirini öğrenip, kendileri de yapmaya başlıyor. Geçen süreçte, birçok Huğlulunun evinin alt katında veya atölyede av tüfeği üretmesiyle 1962 yılında silah üretiminin kontrol altına alınması ve bir çatı altında toplanması için 106 ortaklı Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi kuruldu. Şu an hem kooperatifte, hem de irili ufaklı fabrika ve atölyelerde Huğlu ve komşusu Üzümlü Mahallesi'nde üretilen av tüfeğinin ihracat rakamı 135 milyon dolara ulaştı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, memleketi Beyşehir'de Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'ni ziyaret edip incelemelerde bulundu. Savunma sanayinde Konya'nın değerine işaret eden Akış, şunları söyledi:
"Savunma sanayisinde Konya, özellikle hafif silah konusunda çok ciddi bir mesafe aldı. Beyşehir Huğlu-Üzümlü bölgesinin çok ciddi katkıları oldu. Bugün Türkiye'de savunma sanayi ihracatında 135 milyon dolarla Konya, 4'üncü sırada yer alıyor. Bunun 130 milyon dolara yakın bir bölümü de Beyşehir'in Huğlu ve Üzümlü Mahallesi'nde gerçekleştiriliyor. Bu sektörde Türkiye'de istihdam olan 35 bin civarında kişi var. Bunun 13 bin 500'ü bu yörede istihdam ediliyor. Savunma sanayisindeki atılımlarla, nasıl daha popüler olan diğer SİHA'larda, Deniz Kuvvetleri envanterine giren silah araçlarında görüldüğü gibi hafif silahlarda da çok ciddi bir ivme yakalanıyor.''
Akış, bu yörede daha önce yivli silah üretilmediğini, 2010'lu yıllardan itibaren hükümetin, üreticilerin önündeki bu bariyeri kaldırıp, çeşitli destekler sağlamasıyla, bölgede tabanca üretimi için de firmaların Ar-Ge çalışmalarını yaptığını söyledi.
ÇALIŞMAK İÇİN ŞEHİRDEN İŞÇİLER GELİYOR
Bölgedeki silah üretimi nedeniyle, şehirden 2 mahalleye işçilerin çalışmaya geldiğini kaydeden Akış, "Bu bölgede 13 bin 500 kişi çalışıyor dedik. Biri 4 bin, biri 2 bin nüfuslu 2 beldeden, 2 yöreden bahsediyoruz. Şehirden insanların otobüslere binip sabah buraya çalışmaya geldiği, tersine istihdamın olduğu, enteresan örneklerden bir tanesi Türkiye'de ve bu yörede yaşanıyor. Ben tüm Konyalı hemşerilerimizi, tüm Türkiye'deki vatandaşlarımızı, hem buranın doğal güzelliğini görmeye, hem de bu sektörü tanımak, Türkiye'de köy diye tabir edilen yerlerde nasıl büyük sanayi süreçleri yönetiliyor, bunları görmek adına, buraya davet ediyorum" diye konuştu.
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NE SİLAH ÜRETİLİYOR
Akış, bölgede fabrikalardan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne silah üretildiğini belirterek, ''Milli Piyade tüfeğimizin bomba atarını yapıyor. Lisanslı onaylı, üç firmadan bir tanesi de bu bölgede. Diğeri de Huğlu Kooperatifimizin yaptığı keskin nişancı tüfeği 'Ovis'. O da Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine Ar-Ge'mizi güçlendirerek, geliştirerek yapmaya gayret ediyoruz. Tabii bu Ar-Ge de hükümetimizin teşviklerde çok ciddi ön açıcı bir tavrı var. Bugün Huğlu Kooperatifi dediğimiz bu işçi teşebbüsünün oluşturduğu bu birliktelik, 10 ayrı teşvik alıyor. 5 yıldır sigorta ücretlerini bile devletin savunma sanayi ihracatı nedeniyle desteklediği bir yerdeyiz şu an" diyerek, bölgede mühimmat üretimi yapımına başladığını da sözlerine ekledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya İsmail AKKAYA Salih BÜYÜKSAMANCI
2023-05-26 11:30:18

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