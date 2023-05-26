Konya'da 2 işçinin öldüğü kazada 13 yaralı taburcu oldu



Yaşar COŞKUN/ SEYDİŞEHİR, (Konya) (DHA)KONYA'da yolcu otobüsünün önünde seyir halinde olan Karayolları'na ait yol temizleme aracına çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü kazada yaralanan 13 kişi, tedavilerinin ardından taburcu oldu. Tedavisi süren yaralı yolcu Saliha Altınok'un hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında SeydişehirAntalya kara yolunun 7´nci kilometresinde meydana geldi. Trabzon'dan Antalya'ya giden Halil İbrahim Çizmeci´nin (51) kullandığı 61 ABT768 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyreden Karayolları'na ait, Ahmet Ecevit yönetimindeki 06 DOA 809 plakalı yol temizleme aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle temizleme aracı devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otobüs şoförü Halil İbrahim Çizmeci yaşamını yitirirken, 13 yolcu ile temizleme aracı şoförü Ahmet Ecevit ve yanındaki mesai arkadaşı olmak üzere 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralı yolculardan Aniş Yılmaz (79) dün akşam saatlerinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunan diğer yaralı yolcu Saliha Altınok da ambulansla helikopterle Konya'daki hastaneye sevk edildi. Altınok'un tedavisi sürerken diğer yaralı 13 kişi tedavilerinin ardından taburcu oldu. Yolcu otobüsünün, Konya´da mola verdiği ve şoför değişiminde Halil İbrahim Çizmeci'nin direksiyon başına geçtiği belirtildi. Kazanın ise Çizmeci'nin dikkatsizliği sonucu meydana geldiği üzerinde duruluyor. Yaşamını yitiren Konya nüfusuna kayıtlı Halil İbrahim Çizmeci ve Kırşehir nüfusuna kayıtlı Aniş Yılmaz'ın cenazelerinin ise ailelerine teslim edildiği öğrenildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN

2023-05-26 12:21:30



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