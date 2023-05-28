Doktor, dün kazada yaralandı bugün koltuk değnekleriyle oyunu kullandı



Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'da, dün trafik kazasında yaralanan, bugün ise hastaneden koltuk değnekleriyle çıkıp oyunu kullanan Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Mustafa Esad Tezcan (32), "Beni gören müşahitler şoke oldular. Oyumu kullanayım, elimden geleni yapayım" dedi.

Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Mustafa Esad Tezcan, dün saat 02.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Hüdai Caddesi'nde, otomobiliyle kaza geçirdi. Yaralanan Tezcan, görev yaptığı hastanede tedaviye alındı. Sağ bacağında kırık, boyun kemiğinde zedelenme oluşan Dr. Tezcan, bu sabah kendine geldi. Tezcan'ın 25'inci ve 26'ncı dönem AK Parti Mersin Milletvekili olan babası Prof. Dr. Yılmaz Tezcan, oğlunu oy kullanmaya götürdü. Koltuk değnekleriyle oyunu kullanan Tezcan, "Dün kaza geçirdim, uzun bir süre kendimde değildim. Babam beni oy kullanmaya götürdü. Hiçbir sağlık problemi oluşmadan oyumu kullanıp, döndüm. Beni gören müşahitler şoke oldular. Dedim ki, 'Oyumu kullanayım, elimden geleni yapayım.' İnşallah ülkeye hayırlı olur. Çok güzel bir seçim sonucuyla neticelenir, duamız odur" dedi. Tezcan oyunu kullandıktan sonra tedavi gördüğü hastaneye döndü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-05-28 16:54:08



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