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Doktor, dün kazada yaralandı bugün koltuk değnekleriyle oyunu kullandı

DHA

Doktor, dün kazada yaralandı bugün koltuk değnekleriyle oyunu kullandı


Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'da, dün trafik kazasında yaralanan, bugün ise hastaneden koltuk değnekleriyle çıkıp oyunu kullanan Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Mustafa Esad Tezcan (32), "Beni gören müşahitler şoke oldular. Oyumu kullanayım, elimden geleni yapayım" dedi.
Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Mustafa Esad Tezcan, dün saat 02.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Hüdai Caddesi'nde, otomobiliyle kaza geçirdi. Yaralanan Tezcan, görev yaptığı hastanede tedaviye alındı. Sağ bacağında kırık, boyun kemiğinde zedelenme oluşan Dr. Tezcan, bu sabah kendine geldi. Tezcan'ın 25'inci ve 26'ncı dönem AK Parti Mersin Milletvekili olan babası Prof. Dr. Yılmaz Tezcan, oğlunu oy kullanmaya götürdü. Koltuk değnekleriyle oyunu kullanan Tezcan, "Dün kaza geçirdim, uzun bir süre kendimde değildim. Babam beni oy kullanmaya götürdü. Hiçbir sağlık problemi oluşmadan oyumu kullanıp, döndüm. Beni gören müşahitler şoke oldular. Dedim ki, 'Oyumu kullanayım, elimden geleni yapayım.' İnşallah ülkeye hayırlı olur. Çok güzel bir seçim sonucuyla neticelenir, duamız odur" dedi. Tezcan oyunu kullandıktan sonra tedavi gördüğü hastaneye döndü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI
2023-05-28 16:54:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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