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Çifte cinayet sanığına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

DHA

Çifte cinayet sanığına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da, kayınpederi Bekir Dağdeviren (68) ile bacanağı Mustafa Arslan'ı (36) iş yerlerinde pompalı tüfekle vurarak öldüren Şenol Yasak (41), 'tasarlayarak öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yasak, ayrıca aynı olayda kayınbiraderi Enes Dağdeviren'e yönelik 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 12, öldürdüğü bacanağının kamyonetini aldığı için de 'nitelikli hırsızlık' suçundan 5 yıl hapis cezası aldı. 
Konya'da oturan 2 çocuk annesi Halime Yasak, işsiz olan 17 yıllık eşi Şenol Yasak'tan şiddet gördüğü için 2020 yılının eylül ayında, 15 yaşındaki oğlunu da alıp, Muğla'daki akrabasının yanına gitti. Halime Yasak, ardından eşine boşanma davası açtı. Davayı öğrendikten sonra Muğla'ya giden Şenol Yasak, eşini, çalıştığı yerde silahla rehin aldı. Olayın ardından yaklaşık 1 ay cezaevinde kalan Yasak, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
Eşiyle barışmak için tekrar girişimlerde bulunan ve her defasında olumsuz yanıt alan Şenol Yasak, 12 Ocak 2021 günü akşam saatlerinde Konya'da, oto tamircisi kayınpederi Bekir Dağdeviren'in evine gitti. Yasak, iddiaya göre, evin önünde kayınbiraderleri Miraç ve Enes Dağdeviren ve mobilya ustası bacanağı Mustafa Arslan ile tartışıp tehdit etti. Şikayet üzerine gözaltına alınan Yasak, ifadesi alındıktan sonra gece yarısı serbest bırakıldı.
ÇEVREDEKİLER ETKİSİZ HALE GETİRDİ
Şenol Yasak, 1 gün sonra iş yerine gittiği bacanağı Mustafa Arslan'ı pompalı tüfekle vurup öldürdü. Yasak, bacanağının kamyonetini alıp bu kez kayınpederi Bekir Dağdeviren'in iş yerine gitti. Dükkan önünde karşılaştığı kayınpederine pompalı tüfekle vurup, karnından yaralayan Yasak, içeri girip kayınbiraderi Enes Dağdeviren'e da ateş etmek istedi. Enes Dağdeviren engellemeye çalışırken, çevredekiler müdahale ederek Yasak'ı yakaladı. Yaralı Bekir Dağdeviren de ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Şenol Yasak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
2 KEZ AKIL SAĞLIĞI YERİNDEDİR RAPORU ALINDI
Şenol Sayak hakkında Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı. Dava sürecinde mahkeme heyeti tarafından Şenol Yasak için iki kez akıl sağlığı raporu istendi. Adli Tıp Kurumu´nun iki raporunda da cezai sorumluluğunu etkileyecek ve ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl sağlığı veya zayıflığının tespit edilmediği belirtildi. Yasak'ın 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hırsızlık' suçlarına karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu ifade edildi.   
CEZADA İNDİRİM UYGULANMADI 
Şenol Yasak, bugün 9'uncu kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, tutuklu Şenol Yasak'ı kayınpederi Bekir Dağdeviren ve bacanağı Mustafa Arslan'ı 'tasarlayarak öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, cezada herhangi bir indirim uygulamadı. Yasak, kayınbiraderi Enes Dağdeviren'e yönelik ise 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıl, öldürdüğü bacanağının kamyonetini aldığı için de 'nitelikli hırsızlık' suçundan da 5 yıl hapis cezası aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2023-05-30 12:35:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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