Seçim kutlamalarında kadının minibüsten düştüğü görüntüler ortaya çıktı



Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)- KONYA'da, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine kutlama yapan bir kadının minibüsten düştüğü o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasının sonuçlarına göre Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Cumhur İttifakı seçmenleri kentte kutlama yaptı. Bazıları da kutlamalarını araçlarıyla şehir turu yaparak gerçekleştirdi. Meram ilçesi Şükran Mahallesi Furkan Dede Caddesi'nde kutlama yapan bir kadının, içinde bulunduğu minibüs sola doğru dönmek istedi. Bu sırada kadın, elindeki bayrakları salladığı sırada kapısı açık olan minibüsten düştü. Durumu fark etmeyen sürücü ise yoluna devam ederken, düşen kadın da yerden kalktı. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-05-30 18:54:10



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