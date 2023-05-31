Alkollü halde araçlarına çarptığı sürücülere saldırdı



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA) KONYA'da kuaför Suden Ç.(34), iddiaya göre otomobiliyle çarptığı sürücü Aykut E.'nin yolunu kesip durdurması üzerine, sürücüye tekme ve yumruk atarak saldırmaya çalıştı. Ardından durumu fark edip yardım için duran taksi şoförü Furkan K.'nin önce eliyle aynasını kırmak istedi, sonra aracıyla otomobile çarpıp zarar verdi. O anlar ise kameraya kayıtlarına yansıdı. Polise direnmesi üzerine gözaltına alınan Suden Ç.'nin 2.05 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Olay, merkez Selçuklu İlçesi Feretpaşa Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Suden Ç. park halindeki 42 DFY 53 plakalı otomobilini iddiaya göre hareket ettirip yola çıkmak isterken, o sırada sağa dönmeye çalışan Aykut E. yönetimindeki 34 GDS 888 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından Suden Ç., otomobiliyle yoluna devam etti. Aracıyla peşinden gelen Aykut E. de, Suden Ç. 'yi polis çağırmak için durdurmak istedi. Suden Ç. de, Aykut E.'ye cam bardak ve kül tablası fırlatıp, tekrar aracına çarptıktan sonra yine yoluna devam etti. Peşinden gelmeyi sürdüren Aykut E., Ulaşbaba Caddesi'nde aracıyla, Suden Ç.'nin otomobilinin önünü kesip durdurdu. İki sürücü de araçtan indi. Ardından Suden Ç., Aykut E.'ye tekme ve yumruk atarak saldırmaya çalıştı. Çevredeki bir kişinin araya girmesi üzerine Suden Ç. aracına bindi.

YARDIM ETMEK İSTEYEN TAKSİCİNİN OTOMOBİLİNE ÇARPTI

Kazadan itibaren yaşananları fark eden 42 TT 448 plakalı taksini şoförü Furkan K., aracını durdurup, yardım için indi. Bir süre aracında bekleyen Suden Ç., Furkan K.'nin yol vermemesi üzerine aracından inerek, eliyle taksinin aynasını kırmaya çalıştı, ardından da manevra yaparak otomobile çarpıp zarar verdi. Aykut E. ve Furkan K. de polisi arayıp yardım istedi.

2.05 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Suden Ç., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine direnip, alkolmetreyi üflemedi. Bir süre otomobilde bekleyen Suden Ç., bir arkadaşının gelmesiyle aracından inip gözaltına alındı. Suden Ç.´nin Konya Numune Hastanesinde yapılan testinde 2.05 promil alkollü olduğu belirlendi. İfadesinin ardından serbest bırakılan ve hakkında adli işlem başlatılan Suden Ç.´nin ehliyetine 'alkollü araç kullanmak ve alkol testini reddetme' suçundan 2 yıl 6 ay el konuldu. Ayrıca 'alkol testini kabul etmemek' suçundan 11 bin 645 TL, 'sigortasız araç kullanmaktan' 436 TL ve 'alkollü araç kullanmaktan' 4 bin 64 TL, olmak üzere toplam 16 bin 145 TL idari para cezası uygulandı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-05-31 14:34:38



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