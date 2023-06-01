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Kadir Şeker, yeniden cezaevinde

DHA

Kadir Şeker, yeniden cezaevinde


Hatice Ebru KOYUNCU/ KADINHANI (Konya), (DHA)KONYA'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp öldürdüğü gerekçesiyle 10 yıl 10 ay hapis cezası alan Kadir Şeker'in (22) cezası, Yargıtay tarafından onandı. Geçen yıl açık cezaevinden koronavirüs nedeniyle 31 Temmuz'a kadar izinli olarak tahliye edilen Şeker'in, cezasının onanmasının ardından bugün jandarma ekiplerince gözaltına alındı, cezaevine teslim edildi.
Olay, 5 Şubat 2020'de Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Özgür Duran'ın, sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü sırada, olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun 'haksız tahrik' nedeniyle işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker'in duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi.
KARARA İTİRAZ EDİLDİ
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne, 'haksız tahrik' indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiğini bildirerek, itirazda bulundu. Kadir Şeker'in avukatları da karara itiraz edip, olayın meşru müdafaa olduğunu belirtti. Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını onayladı. Bunun üzerine dosya temyiz için Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da Kadir Şeker'e verilen 12,5 yıllık cezanın yüksek olduğunu belirterek, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nden cezanın bozulmasını istedi.
YARGITAY KARARI BOZDU
Talebin ardından, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Kadir Şeker hakkında verilen kararı bozdu. Kararı bozma gerekçesinde ise ''Sanık Kadir'in eylemini, maktulden kaynaklanan ve olay yerinden uzaklaşmakta olan sanığı tehdit etmesi, hakaret etmesi, üzerine yürüyerek tekme tokat vurması, boğazını sıkarak sanığı basit tıbbi müdahale ile yaralaması neticesinde gerçekleştirdiği" ifadeleri kullanıldı.
YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Yargıtay, Şeker lehine tahrik hükümlerinin en üst seviyede uygulanmasına hükmedip, dosyayı yerel mahkemeye gönderme kararı aldı. Bu kararın ardından Kadir Şeker, 5 Temmuz 2022'de yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, Yargıtay kararı sonrası Kadir Şeker'in cezasını 12,5 yıldan 10 yıl 10 aya düşürerek, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Bunun üzerine avukatları, bir üst mahkeme olan 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´ne tutukluluk halinin devamına itirazda bulundu. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi de itirazı kabul edip, 7 Temmuz 2022'de Kadir Şeker'in tahliyesine karar verdi.
SAVCILIK: ADLİ KONTROLLE SERBEST
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker´in avukatlarının itirazı üzerine 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nin, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, adli kontrol kararıyla tutukluk halinin kaldırılmasına karar verildiğini açıkladı. 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nin verdiği kararda, "Sanık Kadir Şeker'in 6 Şubat 2020'den itibaren yaklaşık 2 yıl 5 ay 1 gün suresince tutuklu kaldığı, sanığa verilen sonuç ceza miktarı, verilen cezanın Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma ilamı sonrası, 'bozmaya uyularak' verilmiş olması, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirleri'nin İnfazı Hakkında Kanun, Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliği'nin 6. maddesi dikkate alındığında sanığın tutuklu kaldığı sure itibariye Açık Ceza İnfaz Kurumu´na ayrılma süresini doldurduğu, Açık Ceza İnfaz Kurumu´nda bulunan hükümlülerin Covid19 Salgın Hastalığı sebebiyle 31 Temmuz 2023 tarihine kadar izinli sayıldıkları, sanığın daha fazla tutuklu kalmasının hakkaniyete uygun olmayacağı, tutuklama tedbirinin devamının artık gereksiz olduğu, CMK'nın 109/3-a maddesi kapsamında yurt dışına çıkmasının yasaklanması şeklinde adli kontrol kararı verilerek sanığın tahliyesine karar verilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır" denildi.
KADİR ŞEKER YENİDEN CEZAEVİNDE
Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Kadir Şeker hakkında verilen 10 yıl 10 ay hapis cezasını onadı. Kadir Şeker'in, açık cezaevinde bulunan tüm hükümlüler gibi koronavirüs nedeniyle 31 Temmuz'a kadar izinli olduğu bilinirken, Kadir Şeker bugün jandarma tarafından Konya´nın Kadınhanı ilçesinde gözaltına alınarak cezaevine teslim edildi. Şeker, 46 ay daha cezaevinde kalacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya Hatice Ebru KOYUNCU
2023-06-01 19:19:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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