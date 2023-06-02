Konya'daki yakılmış 2 ceset soruşturmasında 4 gözaltı



Salih BÜYÜKSAMANCIMurat BEKMEZCİ/ KONYAANKARA, (DHA)- KONYA'nın Kulu ilçesinde Nazan Şahin (44) ve Turgay Gök'ün (36) yakılmış cesedinin bulunmasıyla

ilgili yürütülen soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı.

Konya-Ankara kara yolu 125'inci kilometresindeki Kulu'nun Acıkuyu Mahallesi yakınlarında, 31 Mayıs sabahı naylona sarılıp yakılmış 2 ceset bulundu. İhbarla olay yerine gelen ekipler, çevrede inceleme yaptı. Cesetler Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Cesetler daha sonra kimlik tesipiti için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan incelemede, cesetlerden birinin Ankara'nın Bala ilçesi nüfusuna kayıtlı Turgay Gök'e diğer cesedin de Ankara'nın Etimesgut ilçesi nüfusuna kayıtlı Nazan Şahin'e ait olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, soruşturma kapsamında 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Ç.K. ile F.K., Ankara İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timlerince (JASAT) yapılan çalışmalar kapsamında, Mamak ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Ç.K ve F.K ile diğer 2 şüphelinin ifade işlemleri sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-06-02 16:13:16



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