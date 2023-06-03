Konyaspor - Fatih Karagümrük: 1-1

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Hasan DÖNMEZ / KONYA,(DHA)-

STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Yasin Kol, Selahattin Altay, Gökhan Barcın

KONYASPOR: Sehic Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner (Dk. 74 Oğulcan), Bouchalakis (Dk.6 Bruno Paz), Moreno (Dk.63 Mahir Emreli), Pozuelo (Dk.74 Muric), Michalak, Diouf

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano Biraschi, Baniya, Rodrigues, Levent Mercan, Feghouli (Dk.83 Adnan Uğur), Lawrence (Dk.46 Shukurov) Magomed, Saba, Kerim Frei (Dk.66 Colley), Diagne (Dk.89 Kazım)

GOLLER: Dk.39 Moreno (Konyaspor), Dk.45+3 Diagne (Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: Pozuelo, Calvo, Oğulcan, (Konyaspor) Rodrigues (Fatih Karagümrük)

Spor Toto Süper Lig'in 37'inci haftasında Konyaspor, sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

22´nci dakikada Moreno´nun ara pasıyla ceza alanına giren Diouf´un şutunu kaleci Viviano uzaklaştırdı.

35´inci dakikada Biraschi´nin ceza alanı sağ çaprazından ortasında topa yükselen Diagne´nin kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

39´uncu dakikada Ahmet Oğuz´un sağ kanattan ortasında savunmadan seken topu göğsüyle karşılayan Moreno´nun şutu ağlarla buluştu:1-0

45+3'üncü dakikada Feghouli´nin pasıyla ceza alanına giren Diagne´nin şutu ağlarla buluştu: 1-1.

58´inci dakikada Kerim Frei´nin ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Diagne´nin vuruşunda kaleci Sehic topu kornere çeldi.

72´nci dakikada ceza alanına sokulan Ozdoev´in şutunda Adil´e çarpan top direkten kornere çıktı.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ

2023-06-03 18:08:48



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