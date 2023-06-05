Bisikletli, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)KONYA'nın Ereğli ilçesinde Aşır Güneş (61), bisikletiyle giderken motosikletle yanına yaklaşan kişinin silahlı saldırısında ayağından yaralandı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Cahı Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Aşır Güneş'e, bisikletiyle seyir halindeyken yanına motosikletle yaklaşan kişi, tabancayla 5 el ateş etti. Mermilerden 2´si Güneş´in ayağına isabet etti. Yaralanan Güneş, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan motosikletiyle kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güneş, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA
2023-06-05 16:43:29
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