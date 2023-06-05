Bisikletli, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)KONYA'nın Ereğli ilçesinde Aşır Güneş (61), bisikletiyle giderken motosikletle yanına yaklaşan kişinin silahlı saldırısında ayağından yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Cahı Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Aşır Güneş'e, bisikletiyle seyir halindeyken yanına motosikletle yaklaşan kişi, tabancayla 5 el ateş etti. Mermilerden 2´si Güneş´in ayağına isabet etti. Yaralanan Güneş, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan motosikletiyle kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güneş, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA

2023-06-05 16:43:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.