8'i polis, 12 kişinin yaralandığı olayda 4 şüpheli tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

8'i polis, 12 kişinin yaralandığı olayda 4 şüpheli tutuklandı

DHA

8'i polis, 12 kişinin yaralandığı olayda 4 şüpheli tutuklandı


Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)KONYA'nın Ereğli ilçesinde çorba içmeye giden grup ile iş yeri çalışanları arasında 'küfürlü konuşma' nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Müdahalede bulunan 8 polis memurunun da aldığı darbeler sonucu yaralandığı olay sonrası gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.
Olay, önceki gün Selçuklu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İçkili oldukları belirtilen Sadettin Keskin, Mehmet Ülker, İlker Taban ve Özkan Taban, çorba içmek için gittikleri iş yerinde küfürlü konuşunca çalışanlar uyarıda bulundu. Bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yeri çalışanlarından Çağlar Budaklıoğlu, tabancayla ateş ederek 4 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayı duyup gelen arkadaşları Durmuş Başaran, Emrah Taban ve Gökhan Özkaplan, polis memurlarına saldırdı. Saldırıda 8 polis memuru aldığı darbeler sonucu yaralandı. 8'i polis, 12 yaralı ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından polise saldıran Durmuş Başaran, Emrah Taban ve Gökhan Özkaplan ile silahlı kavgaya karışan Cağlar Budaklıoğlu ve iş yeri sahibi Aydın Özkoruk gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'u tutuklandı, Aydın Özkoruk ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA
2023-06-06 12:56:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşen çifti cinayeti davasının gerekçeli kararında, `Kızları Büşra katili teşhis etti´ vurgusu
YEREL HABERLER Büyükşen çifti cinayeti davasının gerekçeli ...
Konya'daki Büyükşen çifti cinayeti davasında sanıklara verilen cezanın gerekçesi açıklandı
YEREL HABERLER Konya'daki Büyükşen çifti cinayeti davasında ...
Konya Ovası'nda hububatta sarı pas hastalığı görülüyor
YEREL HABERLER Konya Ovası'nda hububatta sarı pas hastalığı ...
Konya'da 8'i polis 12 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da 8'i polis 12 kişinin yaralandığı kavgayla ...
Mantar toplamak için gittiği dağda kaybolan kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Mantar toplamak için gittiği dağda kaybolan kişi ...
Konya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Bisikletli, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı
YEREL HABERLER Bisikletli, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı
Türkiye Çevre Haftası kutlanıyor
YEREL HABERLER Türkiye Çevre Haftası kutlanıyor
Genç Komek Yaz Okulu kayıtları 6 Haziran'da başlıyor
YEREL HABERLER Genç Komek Yaz Okulu kayıtları 6 Haziran'da başlıyor
Konya'da köpeğe eziyet ettiği iddia edilen zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da köpeğe eziyet ettiği iddia edilen zanlı ...
Konya'nın 3 ilçesinde sel meydana geldi
YEREL HABERLER Konya'nın 3 ilçesinde sel meydana geldi
Seydişehir'de 1 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Seydişehir'de 1 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle ...
7 ilde FETÖ/PDY operasyonu; 18 gözaltı
YEREL HABERLER 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu; 18 gözaltı
Radyo programında kadın sunucudan canlı yayında evlilik teklifi
YEREL HABERLER Radyo programında kadın sunucudan canlı yayında ...
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Konya merkezli FETÖ operasyonunda 18 şüpheli ...
Seydişehir'de motosikletle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Seydişehir'de motosikletle otomobilin çarpışması ...
Konya'da çıkan silahlı kavgada 7'si polis 11 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da çıkan silahlı kavgada 7'si polis 11 kişi ...
Voleybol: CEV Erkekler Avrupa Altın Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: CEV Erkekler Avrupa Altın Ligi
Beyşehir'de halk müziği konseri
YEREL HABERLER Beyşehir'de halk müziği konseri
Seydişehir'de modifiye ve klasik araçlar festivali
YEREL HABERLER Seydişehir'de modifiye ve klasik araçlar festivali
Konya'daki 6 tesiste çöpler elektrik enerjisine dönüşüyor
YEREL HABERLER Konya'daki 6 tesiste çöpler elektrik enerjisine ...
Konya'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması ...
Yağışlarla besin çeşitliliği artan leyleklerin popülasyonu yükseldi
YEREL HABERLER Yağışlarla besin çeşitliliği artan leyleklerin ...
LGS merkezi sınavı Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da başladı
YEREL HABERLER LGS merkezi sınavı Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.