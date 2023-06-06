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İş Bankası, 24'üncü tarım ihtisas şubesini açtı

DHA

İş Bankası, 24'üncü tarım ihtisas şubesini açtı


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)TÜRKİYE İş Bankası, sürdürülebilir tarım üretimine katkı sağlamak ve yaygınlaştırmak amacıyla Konya'nın Karapınar İlçesine 24'üncü tarım ihtisas şubesini açtı. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem, ''Tarım ve teknolojiyi bir araya getirmek istiyoruz. Bu kapsamda tarım ihtisas şubelerimizi, zaten var olduğumuz coğrafyalarda ve ilçelerde biz daha çok tarım odaklı olmak istedik" dedi.Teknolojiyi, tarımı ve finansı bir araya getiren İş Bankası, Haziran 2022'de ilk şubesini açtığı tarım ihtisas şubelerini yaygınlaştırmaya devam ediyor. 24'üncü şubesini de bugün Konya'nın Karapınar ilçesine açtı. Açılışa İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem, banka yöneticileri ve çiftçiler katıldı.'TARIM, GELECEK İÇİN STRATEJİK BİR SEKTÖR'İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem,İş Bankası'nın diğer sektörlerde olduğu gibi tarım sektöründe yer aldığını belirterek, ''Bugüne kadar Türkiye'nin kalkınmasında önemli roller üstlendik. Tarıma bakıldığında, gelecek için çok stratejik bir sektör haline gelmiş durumda. Son dönemde yaşanan ani iklim değişiklikleri, hava olayları, pandemi ve Rusya Ukrayna savaşı, bütün bunlar gıda tedarikinin ne kadar önemli olduğunu ve tarımda sürdürülebilirliğin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bütün bunları yaşarken İş Bankası olarak tarımda gelenekselliğin dışında bir şey yapmamız gerektiğini düşündük. Çünkü, gelecek nesillere karşı kendimizi sorumlu hissediyoruz'' dedi.'KLASİK BANKACILIK YÖNTEMLERİYLE YAKLAŞAMAYIZ'Geleneksel bankacılığın dışında tarım ve teknolojiyi bir araya getirmek istediklerini  ifade eden Erdem, "Tarım ve teknolojiyi bir araya getirmek istiyoruz. Bu kapsamda tarım ihtisas şubelerimizi, zaten var olduğumuz coğrafyalarda ve ilçelerde biz daha çok tarım odaklı olmak istedik. Buradaki durum sadece bankacılık olarak değil, tarımın geleceğine neler yapabiliriz, teknolojiyi tarımın içerisine nasıl katabiliriz ve nasıl örnek teşkil edebiliriz. Tarım ihtisas şubelerimizin hepsinde sadece çiftçilere değil, tarım eko sisteminde bulunan paydaşlarımızın bir araya gelip bilgi paylaşımı yapabileceği bir ortam yaratmaya çalıştık'' diye konuştu.'RAHAT HİSSEDEBİLECEKLERİ BİR ALAN'Karapınar Tarım İhtisas Şubesi'ndeki konseptten bahseden Erdem, şunları söyledi:''İçeriye girdiğinizde gişe görmüyorsunuz. Bilgi paylaşımı yapılan ve çiftçinin kadim bilgisinin aynı zamanda teknolojiyle harmanlandığı bir yer haline getirdik. Nasıl daha iyi bir gelecek inşa ederiz diye düşünerek, bu alanları planladık. Sadece fiziki bir araya gelmeyi değil, teknolojiyi de burada etkin kullanarak farklı şubelerdeki çiftçimize de ulaşmayı hedefledik. Geleceği ve sürdürülebilir tarımı doğru tasarlayabilmek için verimliliği artırmamız gerekiyor. Verimliliği artırmanın yolu ise teknolojiden geçiyor.''  'GELENEKSEL TARIMIN DIŞINA ÇIKACAĞIZ'Erdem,  geleneksel tarımın dışına çıkacaklarını belirterek, ''Geleneksel tarımın dışına çıkacağız. Çünkü, bütün dünya tarımsal girdiçıktı fiyatlarını konuşuyor. Çok yüksek maliyetler var. Çiftçilerimizi en çok üzen şey ise bu maliyetlerle baş edememesidir. Bu maliyetler, hayatımızın bir gerçeği ve biz bu maliyetlerle baş etmek zorundaysak, verimi artırmamız gerekiyor. Peki, bu bölgede verimi nasıl artırırız? Bunlara odaklanacağız. Biz önce çiftçinin dünyasını öğrenmeye çalışacağız. Buradaki amaç, gelecek nesillere daha temiz bir tarım sahası bırakmak" dedi.Açılış töreninin ardından, tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım ve Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, söyleşi programında çiftçilerle bir araya geldi. (DHA)DHA-Ekonomi Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)-
2023-06-06 13:56:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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