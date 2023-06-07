Yol kenarında yakılmış bulunan 2 ceset soruşturmasında 2 tutuklama



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA. (DHA)- KONYA'nın Kulu ilçesinde Nazan Şahin (44) ve Turgay Gök'ün (36) yakılmış cesedinin bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Lut Taşdelen ve Mehmet Mustafa Emre, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı, isimleri açıklanmayan 2 kadın ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, aralarındaki alacak meselesi nedeniyle 2 kişiyi öldürdükleri belirlendi.

Konya-Ankara kara yolunun 125'inci kilometresindeki Kulu'nun Acıkuyu Mahallesi yakınlarında, 31 Mayıs sabahı naylona sarılıp yakılmış 2 ceset bulundu. İhbarla olay yerine gelen ekipler, çevrede inceleme yaptı. Cesetler, önce Kulu Devlet Hastanesi morguna, ardından da Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan incelemede, cesetlerden birinin Ankara'nın Bala ilçesi nüfusuna kayıtlı Turgay Gök'e diğerinin de Ankara'nın Etimesgut ilçesi nüfusuna kayıtlı Nazan Şahin'e ait olduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekiplerin iki kişinin bıçaklanarak öldürüldükten sonra yolun kenarına atıldığını belirledi. Jandarma soruşturma kapsamında Lut Taşdelen, Mehmet Mustafa Emre ve iki kadını gözaltına aldı.

Şüphelilerin yapılan sorgularında aralarındaki alacak nedeniyle işlendiği belirlendi. Şüphelilerden Lut Taşdelen'in, 2004 yılında karıştığı cinayet nedeniyle tutuklandığı ve geçen süreçte tahliye olduğu tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Lut Taşdelen ve Mehmet Mustafa Emre çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İsmi açıklanmayan 2 kadın ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-06-07 13:36:01



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