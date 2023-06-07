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Takla atan otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırdı

DHA

Takla atan otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırdı


Mehmet OKUYUCU/ KARAPINAR (Konya), (DHA)KONYA'nın Karapınar ilçesinde, lastiği patlayan otomobilin kontrolden çıkıp takla attığı kazada sürücü Suat Dönmez (59) yaralandı, eşi Havva Dönmez (52) yaşamını yitirdi. 
Kaza, akşam saatlerinde Reşadiye Mahallesi Besici yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi.  Suat Dönmez yönetimindeki 42 JK 911 otomobil, arka lastiğin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla attı. Kazada sürücü Suat Dönmez ve eşi Havva Dönmez yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı çift, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralı çiftten Havva Dönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Karapınar Mehmet OKUYUCU
2023-06-07 23:11:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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