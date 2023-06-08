MEDAŞ´tan girişimcilere 1 milyon TL destek

KONYA, (DHA)MERAM Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Girişim Merkezi iş birliği ile gerçekleştirilen Enerji Teknolojileri Atılım Programı´nın (ETAP) ilk aşaması olan `Enerji Teknolojileri Hızlandırma Programı´ başvuruları başladı.MEDAŞ, `Enerji Teknolojileri Hızlandırma Programı´ ile enerji sektöründeki yenilikçi girişimlere destek sağlamayı amaçlıyor. Girişimcilerin enerji sektöründe başarılı olmalarını hızlandırmak amacıyla tasarladığı bu programa temel müşteri grubunda veya hedef müşterisi enerji sektörü olan, AR-GE faaliyetleri gerçekleştirmenin yanı sıra satış çabaları da bulunan girişimciler, bu projeye başvurabilecek. Bu projedeki amaç, enerji sektörüne yönelik ürün geliştiren teknoloji firmalarının seçilerek 3 aylık program sonucunda iş modelini geliştirmesi, müşteri doğrulamasını yapması sonucunda yatırımcı karşısına çıkabilecek duruma getirilmesidir. Program sonucunda yapılacak "demoday" etkinliğinde başarılı olan ilk üç girişimciye; 500.000 TL, 300.000 TL ve 200.000 TL destek verilecek. `Enerji Teknolojileri Hızlandırma Programı´ ile ilgili tüm detaylara ve başvuru ekranına Meram Edaş'ın internet sitesinden ulaşılabiliyor. (DHA)DHA-Ekonomi Türkiye-Konya / Merkez DHA
2023-06-08 10:43:41
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