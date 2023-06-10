İnşaatın 4'üncü katından düşen işçi yaşamını yitirdi

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Mehmet YILMAZ/KULU, (DHA)KONYA'nın Kulu ilçesinde bir inşaatın 4'üncü katında boya yaparken dengesini kaybedip düşen Yakup Güçlü (65), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi'nde 5 katlı apartman inşaatında meydana geldi. Yakup Güçlü, 4'üncü katın balkonunda boya yaparken dengesini kaybedip zemine düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Güçlü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Güçlü'nün cansız bedeni otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Kulu Mehmet YILMAZ

2023-06-10 15:13:22



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