Konya'ya şehit ateşi düştü

İsmail AKKAYA/KONYA,(DHA)-PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK'nın yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi ile şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Kaya'nın (32) acı haberi, Konya'daki ailesine ulaştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi ile Siirt 3'üncü Komanda Tugayı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Ahmet Kaya, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. 5 yıllık uzman çavuş olan Kaya'nın acı haberi, Konya'nın Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi'nde oturan ailesine verildi. 2 çocuk annesi Meryem Kaya, oğlunun şehit düştüğü haberini alınca sinir krizi geçirdi. Kaya'ya hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Bekar olan şehit Kaya'nın babası Hamza Kaya'nın birkaç yıl önce vefat ettiği belirtildi. Şehidin ailesinin yaşadığı sokağa da Türk bayrağı asıldı. Şehadet haberi sonrası ağabey Cemal Kaya, taziyeleri kabul etti. Şehit Kaya'nın cenazesinin, yarın öğle vakti Konya'da defnedilmesi bekleniyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya İsmail AKKAYA
2023-06-11 17:26:46
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