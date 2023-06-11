Konya'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Mehmet YILMAZ/KULU,(Konya)(DHA)KONYA'nın Kulu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında KırkkuyuBozan Mahallesi yolunda meydana geldi. Mustafa Ekici yönetimindeki 42 BVV 39 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Mustafa Ekici, yanındaki Üzel ve Rabia Ekici, yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılıp, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Kulu Mehmet YILMAZ
2023-06-11 17:46:19
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