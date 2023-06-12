Çaldıkları 2 ineği tarlada kesip, eti satmışlar

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Hatice Ebru KOYUNCU/KADINHANI,(Konya)(DHA)KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde ahırdan 2 inek çalıp, tarlada kestikten sonra parçalarını satan 2 şüpheliden 1'i yakalandı. Diğer şüphelinin de başka suçtan gözaltına alınıp, tutuklandığı ortaya çıktı.

Kökez Mahallesi muhtarı Hasan Hüseyin Doğan'a ait ahırda, 10 Mayıs'ta 2 inek çalındı. İhbarla çalışma başlatan jandarma, ineklerin 5 kilometre uzaklıktaki bir tarlada kesildiğini, ardından parçalara ayrılıp, satıldığını tespit etti. Şüphelilerinse Hüseyin Dağdan ile Metin Gümüş olduğunu belirlendi. Harekete geçen jandarma, dün operasyonla Dağdan'ı gözaltına aldı. İşlemleri sonrası Dağdan tutuklandı. Gümüş'ün de 1 hafta önce başka bir 'hırsızlık' suçundan yakalanıp, tutuklandığı belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Hatice Ebru KOYUNCU

2023-06-12 12:04:58



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