Şehit Piyade Uzman Çavuş Kaya, son yolculuğuna uğurlandı

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)-PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK'nın yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi ile şehit olan Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya'nın (32) cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi ile Siirt 3'üncü Komando Tugayı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya, dün hastanede şehit oldu. 5 yıllık uzman çavuş Kaya'nın cenazesi, daha sonra memleketi Konya'ya getirildi. Kaya'nın cenazesi, bugün dini ve askeri törenin yapıldığı Musalla Mezarlığı Namazgahı'na getirildi. Cenaze törenine; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Konya Valisi Vahdettin Özkan, protokol üyeleri, askeri erkan, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
'KUZUM BENİ BIRAKIP, NEREYE GİTTİN'
Cemal Kaya da cenaze töreninde kardeşinin tabutunu taşıdı. 2 çocuk annesi Meryem Kaya da oğlunun tabutuna sarılıp, "Kuzum beni bırakıp nereye gittin" diyerek ağladı. Ev satın alıp, evlenme planları yapan ve bekar olduğu belirtilen şehit Kaya'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Konya Şehitliği'nde toprağa verildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI
2023-06-12 13:57:19
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.