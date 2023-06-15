Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), (DHA)KONYA'nın Karapınar ilçesinde park halindeki TIR'a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Veli Kesik (53) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 03.30 sıralarında, Ereğli-Karapınar kara yolunda meydana geldi. Yem satışı yapan Veli Kesik yönetimindeki 42 JK 300 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Salih'e (44) ait park halindeki 63 NV 486 plakalı TIR'a sağ yandan çarptı. Kazada hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Veli Kesik, yaşamını yitirdi. Mehmet Salih'in de o sırada araçta uyuduğu, herhangi bir probleminin olmadığı belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Karapınar Mehmet OKUYUCU
2023-06-15 09:41:53
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