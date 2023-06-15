Konya'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 4 ölü

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Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)KONYA'nın Ereğli ilçesinde minibüsle, kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü.

Kaza, saat 06.00 sıralarında EreğliNiğde kara yolu Zengen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Suriye uyruklu Hasım Hüseyin'in kullandığı 01 MD 434 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Faik Türkmen yönetimindeki 42 AC 176 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücüler Faik Türkmen ve Hasım Hüseyin ile minibüsteki Hıdır El Hüseyin ve Fehime El Abud yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 4 kişinin cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA

2023-06-15 10:21:54



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