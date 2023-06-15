Şanlıurfaspor, Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi

Bucaspor 1928 Şanlıurfaspor: 0-3
İsmail AKKAYA/KONYA,(DHA)-
STAT: Medaş Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Zorbay Küçük, Ceyhun Sesigüzel, Erdem Bayık
BUCASPOR 1928: Kıvanç Küçükkarış, Abdullah Balikuv, Onur Özcan, Erhan Kartal (Dk.61 Sadık Baş), Çağrı Giritlioğlu, Ahmet Aslan (Dk. 46 İlhan Depe), Furkan Çil (Dk.61 Taşkın Çalış), Saruhan Fındıkcı (Dk.72 Cuma Menize), Erhan Çelenk, Berke Bıyık (Dk.72 Erhan Şentürk), Mehmet Fuat Gölbaşı
ŞANLIURFASPOR: Aydın Bağ, Seyit Gazanfer, Abdulsamet Burak, Mehmet Yiğit, Feyyaz Belen, Cumali Bişi (Dk.87 İbrahim Sürgülü), Mehmet Alp Kurt (Dk.66 Adem Eren Kabak), Erkam Develi (Dk.76 Hüseyin Erkan), Mert Çapar (Dk.76 Doğacan Diker), Behlül Aydın (Dk. 66 Alpay Koçaklı), Kemal Rüzgar
GOLLER: Dk.36 Behlül Aydın, Dk. 52 ve Dk. 56 Mert Çapar (Şanlıurfaspor)
SARI KARTLAR: Cuma Menize (Bucaspor 1928), Erkam Develi Mert Çapar (Şanlıurfaspor)
TFF 2'nci Lig Play-Off finalinde Şanlıurfaspor, Bucaspor 1928'i 3-0 mağlup ederek Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi. Sarı-yeşilli takıma galibiyeti getiren golleri Behlül Aydın ve Mert Çapar (2) kaydetti.
DHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA
2023-06-15 21:05:53
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