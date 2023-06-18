Konya'da sokaktaki cinayetin 3 şüphelisi yakalandı



KONYA, (DHA)KONYA'da Enes Akyol'un (20) başından vurularak öldürüldüğü, arkadaşı Ganican Bektaş'ın (22) ayağından yaralandığı silahlı kavgaya karışan Mustafa T. (23), Orhan S. (20) ve H.O.(17) polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin ifadelerinde alacak meselesinden kavga ettiklerini söyledikleri öğrenildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Meram ilçesi Küçük Aymanas Mahallesi Edremit Sokak'ta meydana geldi. Enes Akyol, arkadaşı Ganican Bektaş ile yolda yürürken, aralarında husumet bulunan Mustafa T., Orhan S. ve H.O. ile karşılaştı. Akyol ve 3 kişi arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İki grup, birbirlerine tabancayla ateş etti.

Çıkan çatışmada başından yaralanan ve kaçıp Zafer Ortaokulu'nun bahçesine sığınan Akyol, burada yere yığıldı. Akyol´u takip eden şüpheliler, daha sonra bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Akyol'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Ayağından hafif yaralanan Ganican Bektaş da ambulansla hastaneye kaldırıldı. 9 suçtan poliste kaydı bulunan Akyol'un cenazesi yapılan otopsinin ardından Kurtuluş Mezarlığı'na defnedildi.

OLAY, GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Akyol´un vurulduktan sonra koşarak okulun bahçesine girdiğini, peşinden gelen şüphelilerin geri dönüp kaçtığı görüldü.

Polis, düzenlediği operasyonda 6 suçtan kaydı olan Mustafa T.'yi, 16 suç kaydı olan Orhan S.'yi ve 5 suçtan kaydı olan H.O.'yu saklandıkları adreslerde gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinde aralarındaki alacak meselesinde kavga ettiklerini söyledikleri öğrenildi. (DHA)



DHA-Güvenlik Türkiye-Konya DHA

2023-06-18 12:38:05



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