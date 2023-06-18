Tartıştığı akrabasını bıçakla yaraladı

Babalar Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak?

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Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)KONYA'nın Kulu ilçesinde M.D. (25), tartıştığı akrabası İsmet A.'yı (26), göğsünden bıçakla yaraladı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. M.D., caddede karşılaştığı akrabası İsmet A. ile belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.D., İsmet A.'yı göğsünde bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan İsmet A., ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydıyla Konya'da hastaneye sevk edildi. M.D. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Mehmet YILMAZ

2023-06-18 20:39:43



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