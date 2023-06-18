Konya'da sokaktaki cinayetin 3 şüphelisi yakalandı (2)

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3 KİŞİ TUTUKLANDI

Konya'da Enes Akyol'un (20) başından vurularak öldürüldüğü, arkadaşı Ganican Bektaş'ın (22) ayağından yaralandığı silahlı kavgaya karışan Mustafa Tanrıkulu (23), Orhan Sağır (20) ve H.O. (17), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya KONYA, (DHA)-

2023-06-18 21:02:26



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