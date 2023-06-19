

KONYA, (DHA)KONYA'nın Karapınar ilçesinde tamamen kuruyan Meke Gölü, yıllık 2,5 milyon metreküp suyla beslenecek. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ''Karapınar Atık Su Arıtma Tesisi'nde arıtılan suyu, Meke Gölü'nü beslemek amaçlı olarak kullanmayı hedefliyoruz. Tesisten yaklaşık 8,5 kilometre mesafede yer alan gölü beslemek üzere gerekli iletim hattını çekerek günde yaklaşık 7 bin metreküp su desteği verebileceğiz. Maksimum kapasitede bir yılda 2 milyon 532 bin metreküp suyu taşımamız sonucu inşallah göl, yeniden o eski ihtişamlı görüntüsüne kavuşacak'' dedi.

Meke Gölü, 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen kraterin, zamanla suyla dolması, 9 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci patlamanın olması ve buranın da suyla dolması sonucu oluştu. Yer altı su kaynaklarından beslenen ve suyu tuzlu olan Meke Gölü'nün ortasında, 50 metre yükseklikte volkan konisi bulunuyor. Daha önce 12 metre derinliğinde su bulunan göl, yıllardır süren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yer altı su seviyesinin de sürekli düşmesi nedeniyle kurudu.

ATIK SU ARITMA TESİSİNDEKİ SUYLA BESLENECEK

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, atık su arıtma tesisindeki suyla gölü besleyeceklerini belirterek, şunları söyledi:

''Karapınar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisimiz, 2033 yılı nüfusu öngörülerek planlanmış ve 2021 yılı itibariyle faaliyete geçirilmişti. Karapınar Atık Su Arıtma Tesisi'nde arıtılan suyu, Meke Gölü'nü beslemek amaçlı olarak kullanmayı hedefliyoruz. Bu tesiste arıtılan atık suların, tekrar ileri filtrasyon işlemlerinden geçirilerek Meke Gölü´nü beslemesi için gerekli geri kazanım tesisinin inşaat çalışmalarına başladık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle Meke Gölü'ne su taşıyacak geri kazanım tesisimiz, Karapınar Atık Su Arıtma Tesisi´ne entegre biçimde yapılıyor. Tesisten yaklaşık 8,5 kilometre mesafede yer alan Meke Gölü'nü beslemek üzere gerekli iletim hattını çekerek günde yaklaşık 7 bin metreküp su desteği verebileceğiz. Maksimum kapasitede bir yılda 2 milyon 532 bin metreküp suyu taşımamız sonucu inşallah göl, en kısa zamanda yeniden o eski ihtişamlı görüntüsüne kavuşacak.'' (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya DHA

2023-06-19 14:37:32



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