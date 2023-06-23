TBMM Başkanı Kurtulmuş, Konya'da



Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin daha da yücelmesi, daha da yükselmesi ve Cumhuriyet'in ikinci asrında sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı olması için gayretle mücadele edeceklerini söyledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bugün Konya'ya geldi. İlk olarak Alaeddin Camisi'ndeki Selçuklu Sultanları Türbesini ziyaret eden Kurtulmuş, burada her cuma namazı sonrası Selçuklu askeri kıyafeti giyen Konya 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanlığı'na bağlı askerlerin saygı nöbetinin değişim törenine katıldı. Ardından Mevlana Müzesi'ni ziyaret eden Kurtulmuş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin daha da yücelmesi, daha da yükselmesi ve Cumhuriyet´in ikinci asrında sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı olması için gayretle mücadele edeceklerini belirtti. Kurtulmuş, şunları söyledi:

''Hem devlet geleneğimizin temsilcilerini hem Anadolu irfanın bayraktarlarını ziyaret ederek, dualarımızı ederek, hem de Konya'yı ziyaret etme imkanını bularak inşallah bundan sonraki Anadolu'da, illerimizde yapacağımız programların başlangıcını buradan Konya'dan yapmış olduk. Ümit ederim ki önümüzdeki dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak yapacağımız faaliyetlerde, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin çalışmalarında buradan aldığımız güçle, milli değerlerimizden aldığımız güçle, Türkiye'nin daha da yücelmesi, daha da yükselmesi, Türkiye'nin önümüzdeki cumhuriyetimizin ikinci asrında sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı olması için gayretle mücadele edeceğiz. Bu vesileyle hem bizim millet geleneğimizin, devlet geleneğimizin önemli temsilcilerini saygıyla anıyoruz. Hem de Anadolu'nun mayasını, irfan hamuruyla yoğuran büyüklerimizi saygıyla, şükranla yad ediyoruz'' dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-06-23 18:11:41



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