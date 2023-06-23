Erbakan: Yedili masanın 4 küçük partisi tabela partisine dönüşmüş durumda



Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yedili masa yine bu seçimin kaybedenlerindendir. Masanın 4 tane küçük partisi, bunlar da bu seçimlerin sonuçlarına göre adeta bir tabela partisine dönüşmüş durumdadırlar. 4 tane partinin toplam oyunun 1.5 olduğu gözükmektedir. Yani dördünü toplasanız Yeniden Refah Partisi'nin yarısı ancak ediyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, biz dizi ziyaretleri için Konya'ya geldi. Parti üyeleriyle bir araya gelen Erbakan, 14 ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimini değerlendirdi. Erbakan, "Bu seçimin kaybedenlerinden birisi Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Bütün gayretine rağmen, bütün hevesine rağmen, 40'a yakın 2 Meclis Grubu çıkaracak kadar milletvekilini bonkörce, bol keseden başka partilere bedavadan dağıtmasına rağmen cumhurbaşkanı seçilememiştir. Seçimleri kaybetmiştir. Diğer bir kaybeden ise HDP'dir. HDP yüzde 11 bandındaki oylarını yüzde 8'e kadar geriletmiştir. Uzun bir aradan sonra belki 20-25 seneden sonra ilk defa HDP'nin oylarında bu gerileme yaşanmıştır. Dolayısıyla Yeşil Sol Parti olarak seçime giren aslında HDP olarak bildiğimiz parti, ciddi bir oy kaybına uğramıştır. Tabii yedili masa yine bu seçimin kaybedenlerindendir. Masanın 4 tane küçük partisi bunlar da bu seçimlerin sonuçlarına göre adeta bir tabela partisine dönüşmüş durumdadırlar. Çünkü CHP'nin oyları 23 küsürden 25'e yükselmişti. CHP kendisi hiç oy artırmamış olsa bile ki bu mümkün değil. 4 tane partinin toplam oyunun 1,5 olduğu gözükmektedir. Yani dördünü toplasanız Yeniden Refah Partisi'nin yarısı ancak ediyor" dedi.

'YENİDEN REFAH PARTİSİ BİLEĞİNİN GÜCÜYLE 1.5 MİLYON OY ALDI'

Yeniden Refah Partisi'nin hiçbir imkandan faydalanmadan 1,5 milyon oy aldığını söyleyen Erbakan, "Bu dört partinin içerisinden yeni kurulan iki tanesinin muazzam maddi imkanları, kendilerinin balon gibi şişirilmeleri, cilalanıp, her türlü medya desteğini arkalarına, her türlü rüzgarı arkalarına almalarına rağmen sıfıra yakın oya sahip tabela partisi haline gelmiş olmaları; bütün bu imkanlardan yoksun Yeniden Refah Parti ise kendi gücüyle, bileğinin hakkıyla 1,5 milyonun üzerinde oy alıp, 5 milletvekili çıkarması bütün bu olaylar, bu işlerin para işi değil gönül işi olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-06-23 21:41:57



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