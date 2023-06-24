FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski polis, Konya'da yakalandı

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Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası olan Ertuğrul Tüz (35), yakalandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı çalışmayla FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ertuğrul Tüz yakalandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken 2016'da ihraç edilen Ertuğrul Tüz'ün örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı, ayrıca eşinin de öğretmenlik yaparken yine FETÖ'den ihraç edildiği öğrenildi. Ertuğrul Tüz, emniyetteki işlemlerinin ardından Konya E Tipi Cezaevi'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-06-24 10:45:09



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