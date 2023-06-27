Konya'da husumetlisini öldürdü, Antalya'da yakalandı

KONYA, (DHA)KONYA'da aralarında husumet bulunan Alkan Kalaycı'yı (35) bıçaklayarak öldüren Burhan Yaylacı (35), kaçtığı Antalya'da yakalandı. Konya'ya getirilen Yaylacı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 25 Haziran günü saat 18.30 sıralarında Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mengüç Caddesi'nde meydana geldi. Burhan Yaylacı, aralarında husumet bulunan Alkan Kalaycı'yı bıçakladı. Kanlar içinde kalan Kalaycı, çağırılan ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Kalaycı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobiliyle kaçan Yaylacı, Antalya'da polis tarafından yakalandı. Konya'ya getirilen Yaylacı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya DHA
2023-06-27 13:05:12
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