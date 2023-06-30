Prof. Dr. Arık: Obruk sayıları artmaya devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Arık: Obruk sayıları artmaya devam ediyor

DHA

Prof. Dr. Arık: Obruk sayıları artmaya devam ediyor


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)-KONYA Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Obruk Araştırma, Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, bölgede 700'ü sığ olmak 2 bin 500 obruk olduğunu belirterek, "Obruk sayısının her geçen yıl çoğaldığını görüyoruz. Şu ana kadar bizim bilgilerimize göre; ilk 6 ay içerisinde Karapınar-Konya çevresinde 6-7, Türkiye genelinde de 10'un üzerinde yeni obruk meydana geldi" dedi.
Konya Havzası'ndaki yer altı sularının çekilip, toprağa göçmesi ile oluşan obrukların sayısı 2 bin 500'e ulaştı. Çoğunlukla Karapınar ilçesinde oluşan obruklar, son yıllarda aynı bölgedeki Ereğli, Halkapınar, Emirgazi, Çumra ile Cihanbeyli, Kulu, Yunak, Çeltik ve Altınekin ilçelerinde de görülmeye başlandı. Bunun üzerine AFAD ile Konya Teknik Üniversitesi'ne bağlı Obruk Uygulama, Araştırma Merkezi, risk haritası çıkartmak için harekete geçti. Obruk Uygulama, Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, obruk sayısının her geçen gün arttığını belirterek, "Obrukların zaman içerisinde sayılarını tehlikeli derecede artması; başta devletimiz olmak üzere kamu kurumlarını, herkesi ciddi bir şekilde rahatsız etmiş vaziyette. AFAD'ın girişimleri ile bölge içerisinde birkaç tane önemli çalışma gerçekleştirildi. Özellikle MTA'nın yapmış olduğu çalışmalarda obrukların bundan sonra nerede oluşacağı ile ilgili kesin veriler, ortaya konmaya başlandı. Bilinmeyen tek şey var; obrukların hangi dönem çökeceği. Bununla ilgili de modeller geliştiriliyor" dedi.
'BİN 800'ÜN ÜZERİNDE YÜZEY ÇÖKÜNTÜSÜ MEVCUT'
2020'den beri saha çalışması yaptıklarını, bu çalışmaların tamamlandığını ancak bu süreçte obruk oluşumunun devam ettiğini anlatan Prof. Dr. Arık, "Bu bölge içerisinde herkesin görmeye alışık olduğu derin kuyu şeklinde obrukların sayısı, 700'a dayanmış vaziyette. Onun dışında yer altındaki örtülü boşlukları belirten ve yüzeyde deformasyona neden olan çökme yapılar ile karakterinden bir metreden daha sığ vaziyette bin 800'ün üzerinde yüzey çöküntüsü mevcut. Bunlar ile birlikte obruk sayısının her geçen yıl çoğaldığını görüyoruz" diye konuştu. Obrukların oluşmaması için yer altı suyunun kontrol altına alınması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Arık, "Bu obrukların oluşumunda, temel parametre çözünebilir kayaların olmasıdır. Bir de yer altı suyunun seviyesindeki oynamalar, akış, yön, yer altı seviyesinin kimyasal özellikleri, çözme kabiliyeti gibi birçok farklı faktör devreye giriyor. Yüzeydeki kırıklar, aktif, tektonik; bunları etkileyen diğer unsurlar. Sözünü ettiğimiz doğal, jeolojik faktörleri kontrol etme şansımız yok. Burada zaten o kayalar var. Zaten o yer altı suyunun karakteristiği öyle. O zaman yine yapabileceğimiz tek şey; su seviyesindeki aşırı oynamaları ve yer altı suyunu kontrol etmek" dedi.
'KESİN BİR SONUÇ ELDE EDİLEMEDİ'
Kahramanmaraş merkezli depremlerden 2 hafta sonra Konya'da obruklar oluştuğunu hatırlatan Prof. Dr. Arık, "Şu ana kadar bizim bilgilerimize göre; ilk 6 ay içerisinde Karapınar-Konya çevresinde 6-7, Türkiye genelinde de 10'un üzerinde yeni obruk meydana geldi. Özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra Karapınar'ın kuzeyinde meydana gelen obruklar ile ilgili bir değerlendirme yapıldı. 6 Şubat depreminde yaklaşık 2 hafta sonra oluşmasından söz ediyoruz. Dolayısıyla depremler ile ilişkisi var mıdır? Geriye dönük çalışmalar yapıldığı zaman, bazı obruklar ile deprem oluş tarihlerinin yakın olduğunu görüyoruz. Ancak bölgede 2 bine varan obrukların pek çoğunun oluşum tarihleri net bilinmediği için; depremlerden dolayı çöktükleri ile ilgili kesin bir sonuç elde edilemedi" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2023-06-30 10:42:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da "Cayrokopter" ile trafik denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Konya'da "Cayrokopter" ile trafik denetimi yapıldı
Konya'da apartmanın terasından düşen genç ağır yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da apartmanın terasından düşen genç ağır ...
SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ SU KANALINDA; KENDİSİNİ KURTARMAYA ÇALIŞAN KUZENİYLE BOĞULDU  
YEREL HABERLER SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ SU KANALINDA; KENDİSİNİ ...
Serinlemek için girdiği su kanalında; kendisini kurtarmaya çalışan kuzeniyle boğuldu
YEREL HABERLER Serinlemek için girdiği su kanalında; kendisini ...
Konya'da su kanalında 2 kişi boğuldu
YEREL HABERLER Konya'da su kanalında 2 kişi boğuldu
Konya'da tırın dorsesine çarpan otomobildeki bir kişi öldü, üç kişi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da tırın dorsesine çarpan otomobildeki bir kişi ...
Seydişehir'de bayramlaşma programı düzenlendi
YEREL HABERLER Seydişehir'de bayramlaşma programı düzenlendi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da vatandaşlarla bayramlaştı:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da vatandaşlarla ...
Leylek "Mecnun" tedavisi tamamlanan eşi "Leyla"ya kavuştu
YEREL HABERLER Leylek "Mecnun" tedavisi tamamlanan eşi "Leyla"ya ...
Ayakkabıcıya kimyasal maddeli saldırı
YEREL HABERLER Ayakkabıcıya kimyasal maddeli saldırı
Konya'da kezzaplı saldırıya uğraşan kişi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da kezzaplı saldırıya uğraşan kişi yaralandı
Konya'da refüje çarpa otomobildeki 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da refüje çarpa otomobildeki 4 kişi yaralandı
Konya ve çevre illerde Kurban Bayramı namazı kılındı
YEREL HABERLER Konya ve çevre illerde Kurban Bayramı namazı kılındı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.