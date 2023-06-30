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Terastan düşen Sema, ağır yaralandı

DHA

Terastan düşen Sema, ağır yaralandı


Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR,(Konya),(DHA)KONYA'nın Seydişehir ilçesinde 4 katlı binanın terasında düşen Sema Güleser Tosun (19), ağır yaralandı.
Olay, saat 10.00 sıralarında Alaylar 2 Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın terasında etrafı seyreden Sema Güleser Tosun, iddiaya göre dengesini kaybedip, zemine düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tosun'un durumunun ağır olduğu bildirildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN
2023-06-30 11:42:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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