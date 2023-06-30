Terastan düşen Sema, ağır yaralandı

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Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR,(Konya),(DHA)KONYA'nın Seydişehir ilçesinde 4 katlı binanın terasında düşen Sema Güleser Tosun (19), ağır yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Alaylar 2 Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın terasında etrafı seyreden Sema Güleser Tosun, iddiaya göre dengesini kaybedip, zemine düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tosun'un durumunun ağır olduğu bildirildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN

2023-06-30 11:42:25



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