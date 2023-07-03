Ayakkabıcıya kezzaplı saldırı şüphelisi, çarşaf giyen erkek çıktı



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da ayakkabı satışı yapan Selahaddin Ökçesiz'e (40) 1 hafta önce kezzaplı saldırıda bulunan çarşaflı kişinin Mehmet Coşgun (51) olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Coşgun tutuklanırken, Ökçesiz ile arasında uzun süren alacak husumeti bulunduğu öne sürüldü.

Olay, 26 Haziran saat 09.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Eski Kunduracılar Sitesi'nde meydana geldi. Selahaddin Ökçesiz, sabah dükkanını açtıktan sonra iş yerinin önünü süpürmeye başladı. Bu sırada yanına yaklaşan çarşaflı kişi, elindeki plastik kabın içinde bulunan kimyasal maddeyi yüzü ve vücuduna fırlatıp kaçtı. Çevredeki esnafın yardımıyla Konya Şehir Hastanesi´ne kaldırılan Ökçesiz'in yüzü ve vücudunun göğüs bölümünde yanıklar oluştu. Ökçesiz'in yanık ünitesindeki tedavisi sürerken, polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI KAMERADA

Selahaddin Ökçesiz'e saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin iş yerinin önünün süpüren Ökçesiz´in yanına gelip elindeki maddeyi atarak geri dönüp uzaklaştığı görüldü.

TUVALETE SIRT ÇANTASIYLA GİRİP, ÇARŞAF GİYDİ

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, toplam 242 kameradan 1650 saatlik görüntü izledi. Kezzaplı saldırıyı yapan kişinin Mehmet Coşgun olduğu tespit edildi. Coşgun'un olaydan hemen önce saldırıyı gerçekleştireceği alana gelerek çevrede keşif yaptığı tespit edildi. Gözüne kestirdiği bir umumi tuvalete sırt çantasıyla girdiği, ardından çarşaf giyerek kadın kılığında elinde bir kapla tuvaletten çıktığı, ardından saldırıyı gerçekleştirdiği görüldü. Çevredekilerin arkasından gelmesine rağmen kaçan şüpheli, tekrar tuvalete giderek üzerini değiştirdi. Sonrasında toplu taşıma aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Selahaddin Ökçesiz'in yüzüne kezzap atarak ağır yaralanmasına ve görme yetisini kaybetmesine neden olan Mehmet Coşgun ile arasında uzun zamandır alacak konusunda husumet olduğu öne sürüldü.

TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet Coşgun'u Hüyük ilçesinin Köşk Mahallesi´ndeki evinde yakalayarak gözaltına aldı. Çoşgun emniyetteki ifadesinde "Biz Selahaddin ile birlikte ticaret yaptık. Kalan paramı vermedi bana ve aileme küfür etti. Ben de kendimi küçük düşürülmüş gibi hissettim" dediği öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-07-03 13:09:49



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