Saman balyası yüklü kamyonun tehlikeli yolculuğu kamerada



Atilla ATMACA/ KONYA, (DHA)KONYA'nın Ereğli ilçesinde, kasasının iki katı yüksekliğinde saman taşıyan kamyonun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı.

KonyaAdana karayolu Ereğli ilçesi Kargacı mevkisinde, kasasının iki katı saman balyası yüklü kamyon, aynı şeritte seyreden diğer sürücüleri korkuttu. Alabileceğinden çok fazla yük alan kamyon, sağ tarafına eğik bir şekilde trafikte seyretti. O anlar ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Kamyon bir süre sonra gözden kayboldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Atilla ATMACA

2023-07-03 18:39:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.