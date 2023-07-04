Konya'da karşı şeride geçen minibüs, 2 araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti



Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip, karşı şeride geçerek 2 araca çarptığı minibüste bulunan Fidan Uz (68) hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi Çevreyolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 42 AKV 982 plakalı minibüs sürücüsü Yusuf Dağ, önündeki araca çarpmamak için refüje doğru manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Dağ, karşı şeride geçip önce 34 BUC 768 plakalı otomobile, daha sonra da 42 AOY 209 plakalı kamyonete çarptı. Minibüsün sürücüsü Yusuf Dağ, direksiyon koltuğunda sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kent merkezindeki farklı hastanelere sevk edildi. Minibüste sıkışan Yusuf Dağ, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada, minibüste bulunan ve çarpmanın etkisiyle yola savrulan Fidan Uz, olay yerinde hayatını kaybetti. Uz'un cenazesi, Konya Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yaralıların yakını olan kız çocuğunu ise sağlık personeli sakinleştirdi. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-07-04 14:11:18



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