Alacak kavgasında öldürülen Sercan toprağa verildi



Atilla ATMACA/ EREĞLİ (Konya), (DHA)KONYA'da, alacak nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile arasında dün yaşanan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden ve 1,5 ay önce evlendiği öğrenilen Sercan Karataş (24), toprağa verildi. Yaralılardan 4 kişinin tedavilerine hastanede devam edilirken, taburcu olan 1 kişi ise gözaltına alındı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Ereğli ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan iki aile arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada, 40 gün önce evlenen Sercan Karataş, aldığı bıçak darbeleriyle yaşamını yitirdi. Karataş'ın babası Mehmet Karataş ile oğulları Sedat ve Özcan Karataş ve diğer aileden de Can Arazi ve Resul Arazi bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı ve gözetim altına alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kavgada vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaşamını yitiren Sercan Karataş ise Orhaniye Mahallesi´nde yakınları tarafından toprağa verildi.

TEDAVİLERİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINACAKLAR

Kavgada bıçakla yaralanan Sercan Karataş´ın babası Mehmet Karataş ile oğulları Sedat ve Özcan Karataş ve diğer aileden de Can Arazi´nin tedavisine çeşitli hastanelerde devam ediliyor. Tedavisi tamamlanan Resul Arazi ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Diğer yaralıların da tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi. (DHA)FOTORĞAFLI DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA

2023-07-05 18:30:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.