İlçe tabelasındaki 'L' harfi çalındı, Belediye Başkanı sosyal medyada paylaştı

Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)- KONYA'da, Selçuklu Belediyesi'nin önündeki 'SELÇUKLU' yazısındaki 'L' harfi çalındı. Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın "Bizim L'yi kim aldıysa getirsin arkadaşlar" paylaşımı, sosyal medyada dikkat çekti.

Selçuklu Belediyesi binasının önündeki 'SELÇUKLU' yazısı, önceki gün kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yerinden sökülüp götürüldü. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, sosyal medya hesabında, mizahi bir dille, "Bizim L'yi kim aldıysa getirsin arkadaşlar" diye yazdı. Paylaşım, sosyal medyada dikkat çekti. L harfi ise henüz yerine takılmadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-07-07 17:17:08