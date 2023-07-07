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        Konya'da iki otomobilin çarpışıp takla atması kamerada: 1 ölü, 1 yaralı

        DHA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 18:21
        Konya'da iki otomobilin çarpışıp takla atması kamerada: 1 ölü, 1 yaralı

        Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'da iki otomobilin çarpışıp, takla atması sonucu araçlardan biri alev alırken, kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına da yansıdı. 

        Kaza, saat 15.30 sıralarında KonyaAnkara karayolunda meydana geldi. Osman Çalışkan (33) yönetimindeki 42 BK 501 plakalı otomobil, kavşakta, aynı yöne gitmekte olan Ekrem Demirci yönetimindeki 06 DHU 268 plakalı otomobil ile çarpıştı. 2 araç da takla atarken, Demirci'nin kullandığı otomobil alev aldı. Kazada Çalışkan hayatını kaybederken, diğer sürücü Demirci ise ağır yaralandı. Bu sırada otomobildeki alevler, çevredeki ağaçlara da sıçradı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, Demirci ise sağlık ekiplerince Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. 

        Öte yandan kaza anı ise bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI

        2023-07-07 18:20:24

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