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        Otomobillerinde 33 bin uyuşturucu hap ile yakalanan çift tutuklandı

        DHA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 12:09
        Otomobillerinde 33 bin uyuşturucu hap ile yakalanan çift tutuklandı

        Atilla ATMACA/EREĞLİ,(Konya), (DHA)KONYA´da narkotik polisi yol kontrolünde durdurduğu otomobilde Eyüp Erol (43) ve Fatma Erol (38) çiftinin hareketlerinden şüphelenerek, araçta arama yaptı. Otomobilin gizli bölmelerine saklanmış 33 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Ereğli ilçesi girişinde Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile gerçekleştirilen rutin yol kontrolünde bir otomobil durduruldu. Otomobilde Eyüp Erol  ve Fatma Erol çiftinin hareketlerinden şüphelenen ekipler, araçta arama yaptı. Narkotik polisleri aracın gizli bölmelerine zulalanmış halde 33 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Konya´ya uyuşturucu sevkiyatı yapan iki şüpheli gözaltına alındı. Konya kent merkezi girişinde de kontrollerini sürdüren narkotik ekipleri şüphe üzerine durdurdukları başka bir araçta hassas burunlu narkotik köpeği Aleks eşliğinde arama yaptı. Yapılan aramada aracın çeşitli yerlerine zulalanmış halde 82 bin adet uyuşturucu hap ve 230 bin lira suç unsuru para ele geçirildi. Araç sürücüsü Osman Yiğitoğlu (36) polis ekiplerince gözaltına alındı. Üç şüpheli, `Uyuşturucu madde ticareti yapmak, nakletmek ve kullanmak´ suçlarından emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya

        2023-07-09 12:08:06

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