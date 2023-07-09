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        Konyaspor'da Endri Çekiçi ile yollar ayrıldı

        DHA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 23:08
        Konyaspor'da Endri Çekiçi ile yollar ayrıldı

        KONYA, (DHA)- Süper Lig ekibi Konyaspor'da 26 yaşındaki Endri Çekiçi ile yollar ayrıldı. 

        Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Endri Çekiçi! Yeşil-beyaz formamızı iki sezon boyunca terleten Endri Çekiçi'ye teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

        KONYASPOR FORMASINI 62 MAÇTA GİYDİ

        2021 yılında Konyaspor'a transfer olan Endri Çekiçi, 62 maçta forma giydi. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. 

        DHA-Spor Türkiye-Konya DHA

        2023-07-09 23:07:51

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