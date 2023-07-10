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        Gümrük mührü bozulan TIR'da binlerce tabanca parçası ele geçirildi

        DHA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 14:50
        Gümrük mührü bozulan TIR'da binlerce tabanca parçası ele geçirildi

        Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)-KONYA'da gümrük mührü bozulan TIR'da yapılan aramada, binlerce kaçak tabanca parçası bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrol noktasında şüpheli bir TIR'ı durdurdu. Yurt dışına cıvata taşıyan TIR'ın gümrük mührünün bozulduğu belirlendi. Bunun üzerine ekipler, TIR'da arama yaptı; 440 adet tabanca gövdesi, 1485 adet tabanca sürgüsü, 2500 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. TIR şoförü Ahmet Konanç ile kaçak tabanca parçalarını teslim eden Mehmet Güneş, '6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar kanuna muhalefet' suçundan tutuklandı. Kaçak tabanca parçalarının Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne götürülmeye çalışıldığı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

        2023-07-10 14:49:43

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