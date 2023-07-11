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        Orgeneral Avsever, Konya'da askeri birliklerde incelemelerde bulundu

        DHA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 13:39
        Orgeneral Avsever, Konya'da askeri birliklerde incelemelerde bulundu

        Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA) GENELKURMAY Başkanı olarak da görevlendirilen, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Konya´daki askeri birliklerde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, memleketi Konya´da çeşitli askeri birliklerde ziyaret ve incelemelerde bulundu. Orgeneral Avsever daha sonra Konya Valisi Vahdettin Özkan´ı makamında ziyaret etti. Avsever burada Vali Özkan´a Kara Kuvvetleri Komutanlığı´nın bir plaketini hediye etti. Orgeneral Avsever´in gün içinde kentte gerçekleştireceği çeşitli ziyaretlerin de basına kapalı olarak devam edeceği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI

        2023-07-11 13:38:35

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