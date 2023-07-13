250 bin liralık hırsızlığın şüphelileri kente tekrar gelince yakalandı

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA'da, 'dil düşürme' yöntemiyle girdikleri evden 250 bin lira nakit para ve ziynet eşyası çalıp kaçan şüpheliler, 2 hafta sonra kente tekrar gelince yakalandı. Gözaltına alınan 3'ü kadın 4 şüpheli tutuklandı.

Olay, 26 Haziran'da Meram ilçesi Havzan Mahallesi Tezcan Sokak´ta bulunan bir evde meydana geldi. Şüphelilerin evin kapısını 'dil düşürme' yöntemiyle açtığı belirlendi. Şüpheliler evden 250 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çalarak kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, hırsızların il il gezerek aynı yöntemle evlerden ziynet eşyaları ve nakit para çaldığını belirledi. Geçen salı günü şüphelilerin başka bir şehirden Konya'ya giriş yaptığını tespit eden ekipler, harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin otomobilleriyle Aliya İzzet Begoviç Caddesi´nde seyrettiğini tespit etti. 3´ü kadın 4 şüpheli takip sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri "Dil düşürme yöntemiyle hırsızlıkların önüne geçilmesi için vatandaşların dışarıya çıkacakları zaman ev ve iş yerlerinin kapılarını kilitleyip çıkmaları gerekiyor. Kapıların kilitlenmemesi hırsızların işini çok daha kolay hale getiriyor" diyerek vatandaşları uyardı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-07-13 10:44:57