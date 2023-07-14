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        21 yıl önce iç savaştan kaçan Sudanlı İbrahim, kentin 'Konyalı Karaoğlan'ı oldu

        DHA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 11:41
        21 yıl önce iç savaştan kaçan Sudanlı İbrahim, kentin 'Konyalı Karaoğlan'ı oldu

        Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)SUDAN'daki iç savaştan kaçıp, sığındığı Türkiye'de iş kuran İbrahim Ömer Yahya (50), 21 yıldır ailesi ile Konya'da yaşıyor. Burada 'Konyalı Karaoğlan' denilen Yahya, "Kendimi Konyalı, Akkiseli hissediyorum. Rengimi soran insanlara, 'Motor aynı kaporta farklı' diyorum" dedi.

        Memleketi Sudan'da 2002'de çıkan iç savaşın ardından eşi ile Türkiye'ye gelen İbrahim Ömer Yayha, bir arkadaşının önerisi ile Konya'ya taşındı. Burada hiç Türkçe bilmediği halde insanlar ile kaynaşıp, bir arkadaşı aracılığı ile Bozkır ilçesi Akkise Mahallesi'ne yerleşen Yayha, 21 yıldır Konya'da yaşıyor. 'Konyalı Karaoğlan' denilen Yahya, önce çeşitli fabrikalarda çalıştı ardından kendi dış ticaret şirketini kurdu. Şirketi aracılığı ile Afrika'ya ihracat yapan Yahya, artık merkezde oturmasına rağmen asıl memleketinin Akkise olduğunu söylüyor.

        'TÜRKÇE ÖĞRENMEYE BAŞLADIM'

        Türkiye'ye geliş serüvenini anlatan İbrahim Ömer Yahya, "2002 yılında Sudan'da iç savaş vardı. Devlet, gençleri çetelere girmemesi için askere alıyordu. Sudan'da ya askere gidersin ya çetelere girersin ya da ülkeden kaçarsın. Biz de kaçtık. Konya'ya ilk geldiğimde, Bozkırlı bir arkadaş ile tanıştım. Bana destek olacağını söyledi. O, arkadaşları ile eşya anlamında eksik ne varsa getirmişti. Sonra yavaş yavaş Türkçe öğrenmeye başladım, arkadaşlar ismimi soruyordu. 'İbrahim Ömer' diyordum. 'Sana başka bir isim bulalım' dediler. Bana 'Konyalı Karaoğlan' demeye başladılar. 'Ben de tamam' dedim. O gün, bugündür herkes beni 'Konyalı Karaoğlan' olarak tanıyor" dedi.

        'MOTOR AYNI KAPORTA FARKLI'

        2 çocuk babası olduğunu söyleyen Yahya, "İnsan, doğduğu yer değil; doyduğu yerlidir. Kendimi Konyalı, Akkiseli hissediyorum. Rengimi soran insanlara, 'Motor aynı kaporta farklı' diyorum. Bazen de 'Annem beni bebekken harmana götürmüş, güneşin altında kararmışım' diyorum. Kendimi Konyalı görmekten çok mutlu oluyorum. Çocuklarım Murat ve Ömer, Konya'da doğdular. Zaten Türküm ama çocuklarım tam Türk olarak doğdular ve büyüyecekler" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

        2023-07-14 11:40:57

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